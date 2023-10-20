Вышел трейлер фильма "Бедные-несчастные"
Опубликован новый трейлер фильма греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", взявшего "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
Картина - экранизация одноимённой книги шотландского писателя Аласдера Грея, которая является постмодернистской ревизией "Франкенштейна" Мэри Шелли.
В главной роли - Эмма Стоун, которая в ролике рассказывает о том, как много ей дал этот опыт. Также в ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало, Вики Пеппердин.
Фильм должен был выйти в прокат в сентябре, но из-за забастовки актёров премьеру перенесли на 8 декабря.