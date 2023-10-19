«Дэдпула 3» перенесли — фильм не выйдет 3 мая 2024 года

Теперь 3 мая 2024 года выйдет «Капитан Америка: Дивный новый мир» — ранее его хотели выпустить 26 июня 2024 года, то есть премьера состоится на полтора месяца раньше.

Причиной этому послужила продолжающаяся забастовка актёров в Голливуде. Даже если она завершится в ближайшее время, то съёмки возобновятся не раньше начала 2024 года. Известно, что команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовали протесты. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.