Как приятно провести Хэллоуин дома: подборка страшных фильмов

Приближается один из самых пугающих праздников года – Хэллоуин.

© Кадр из фильма "Сонная лощина"

На него принято наряжаться в костюмы чудовищ или призраков, варить грог и вырезать из тыкв рожицы в виде светильника Джека.

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Что посмотреть, чтобы еще больше настроиться на атмосферу кануна Дня всех святых, читайте на «ФедералПресс».

«Дракула»

Фильмов про знаменитого графа за прошлый век выпущено множество. Можно вспомнить как классического графа в исполнении Белы Лугоши, подарившего миру знаменитый образ вампира-аристократа в черном плаще, более поздний вариант – с Кристофером Ли, так и ставший тоже классикой фильм с Гэри Олдменом. Из новинок – фильм «Последнее путешествие Деметра» о событиях, произошедших во время путешествия Дракулы из Румынии в Лондон на корабле. А если классический ужастик про известного кровопийцу уже поднадоел, то есть и комедии, которые с юмором обыгрывают приключения графа, к примеру, «Дракула, мертвый и довольный».

«Сонная лощина»

Фильм основан на рассказе американского писателя Вашингтона Ирвинга. По сюжету киноадаптации молодой полицейский в исполнении Джонни Деппа попадает в маленькое поселение, которое терроризирует призрак всадника без головы. В середине 2010-х также вышел сериал, в котором лишь отчасти сюжет следует оригинальному произведению.

«Вий»

Советский фильм вышел в 1967 году и основан на одноименной повести Николая Гоголя. В центре сюжета бурсак Хома Брут, который становится виновником смерти ведьмы. Отец погибшей заставляет героя три ночи отпевать дочурку-панночку в церкви. И все бы ничего, но мертвая не желает уходить в мир иной добровольно – каждую ночь восстает из гроба и пугает Брута, призывая вурдалаков, вампиров и чертей, чтобы поквитаться с обидчиком. И хотя сейчас фильм смотрится старомодно, но в свое время он пугал наших бабушек и дедушек.

В 2014 году вышла еще одна адаптация, только главным персонажем стал уже не Хома Брут, а английский картограф Джонатан Грин.

«Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е»

Фильмов про знаменитых монстров-маньяков Фредди Крюггера и Джейсона Вурхиза вышло огромное количество. Однажды их даже поместили в одну картину. И, хотя критики в пух и прах разнесли «Фредди против Джейсона», тем не менее это не мешает любителям Хэллоуина пересматривать фильмы о похождениях бессмертных убийц. К тому же парочка монстров уже на протяжении почти 40 лет остается популярными героями для маскарада.

«Кошмар перед Рождеством»

Хотя фильм посвящен Рождеству, но действующие лица в нем – монстры из города Хэллоуина. Одним из сценаристов картины выступил Тим Бертон. Главный герой – Джек Скеллингтон – решает понять смысл Рождества. Для этого он похищает Санта-Клауса и пытается разными способами привить у других чудовищ радость и любовь к чуждому для них празднику.

«Уэнсдей» и «Семейка Аддамс»