Комедия «Праздники» получит продолжение в виде сериала

Фильм "Праздники" о майском отдыхе семьи Прыжовых выйдет 26 октября в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Иви и KION. Об этом "Газете.Ru" cообщили в пресс-службе PREMIER.

Сюжет рассказывает о Прыжовых, между которыми с виду царит идиллия: заботливая жена Наталья, любящий муж Виктор и две прекрасные дочери - старшая Лена и младшая Юля. Родители приглашают возлюбленных своих детей на дачу во время майских праздников, чтобы поближе познакомиться с ними. Отдых оказывается нелегким для всех присутствующих.