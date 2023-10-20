Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе

Татьяна Колганова получила приз как лучший режиссер за фильм "Синдром отложенного счастья" на первом международном кинофестивале в Душанбе "Тоджи Сомон", сообщает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия.

© Unsplash

Мелодрама, снятая Колгановой, рассказывает о том, как меняет жизнь женщины, работающей в Санкт-Петербурге сиделкой, знакомство с новой подругой, а также об их приключениях в поисках счастья. Еще один приз за лучшую режиссуру на фестивале получил представитель Ирана Мехди Фард Гадери за фильм "Раздраженный".

Видео дня

Сразу две награды на фестивале получила военная драма "Узбечка" о судьбе девушки Джамили, которая решается отправиться на фронт во время Великой Отечественной войны - специальный приз получил режиссер картины Акбар Бектурдиев, а также приз за лучшую женскую роль в ней достался Айсенам Юсуповой. Приз за лучшую мужскую роль достался исполнителям главных ролей в таджикском фильме "Удача" Абдулмумину Шарифи и Салохиддину Шукурзоде, награду как лучший оператор получил представитель Китая Цао Юй за фильм "Нить жизни".

Лучшей короткометражкой фестиваля стала таджикская картина "Младший брат ангелов" режиссера Умедшо Мирзоширинова. Эта же картина в 2022 году также была признана лучшей короткометражкой на Казанском фестивале мусульманского кино. Главный приз фестиваля получила полнометражная картина "Дорога" таджикского режиссера Носира Саида. Специальный приз мэра Душанбе за вклад в развитие кинематографа получила советская и таджикская актриса Сайрам Исаева, приз зрительских симпатий - индийская картина RRR.