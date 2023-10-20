Режиссеры якутской «новой волны» объяснили успех своих фильмов

«Оказалось, что смотреть на большом экране якутское кино на якутском языке так же круто, как голливудское или общероссийское. Многие это осознали и начали повально снимать. И зритель поначалу повально без разбора шел на все. Постепенно количество переросло в качество», — подытожил он.