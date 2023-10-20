Ридли Скотта не впечатлил фильм «Топ Ган: Мэверик»

Я спросил его о новом «Топ Гане», и в ответ он вздохнул. Я спросил: «Что вы имеете в виду?» Скотт ответил: «Фильм моего брата был оригинальным, а это так себе. Он очень уважал эту работу, но было видно, что он настроен скептически.