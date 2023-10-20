Премьера второго сезона «Кому на Руси шить хорошо» состоялась в VK

Первый эпизод второго сезона модного мини-сериала «Кому на Руси шить хорошо» вышел эксклюзивно во ВКонтакте.

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Проект снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Он рассказывает о российских дизайнерах из разных регионов России, которые используют национальные мотивы для создания своих коллекций одежды и аксессуаров.

«Проект “Кому на Руси шить хорошо” открывает с новой стороны мир российской моды. В нем дизайнеры из самых разных уголков страны работают с местными традициями и фольклором. Создавая модные коллекции, они погружаются в дело всей душой. Зрители увидят героинь в их естественной творческой среде, узнают истории создания брендов и побывают на бэкстейджах эффектных фэшн-съемок», – отмечает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

Героиня первого эпизода второго сезона – создательница бренда Kichka Надя Андрианова, родом из старинного села Безводное Кстовского района Нижегородской области. Вдохновленная Троицким народным костюмом, дизайнер создает современную городскую одежду традиционного кроя из натуральных материалов с применением технологий вторичного использования.

Второй сезон состоит из четырех 20-минутных эпизодов, которые будут выходить каждую неделю в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького ВКонтакте. Героинями стали дизайнеры из Нижнего Новгорода, Архангельска, Якутска и Санкт-Петербурга.

Режиссер и автор сценария сериала Константин Райх:

«Как и в первом сезоне, мы балансируем на грани между серьезной документалистикой и глянцевой – почти “рекламной” стилистикой съемки. В этот раз немного больше склоняемся к элементам документального кино, показывая наших дизайнеров в ежедневном быте, в кругу семьи. Ведь для героинь второго сезона семейные узы, связь поколений и традиций особенно значимы – у каждой из них есть дети».

Первый сезон «Кому на Руси шить хорошо» вышел в январе 2023 года в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и получил высокую оценку у зрителей. Режиссер проекта – документалист Константин Райх, ранее он снял на Киностудии им. М. Горького несколько фильмов, в том числе «Поверить в сказку» и «Ткань времени» с участием историка моды Александра Васильева.