Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко снялся в драме "Чужая"

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел новый драматический фильм "Чужая" с Анной Слю и Артемом Ткаченко . Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету успешная девушка из Москвы Дина (Слю) попадает в страшную авиакатастрофу в тайге и чудом остается в живых. Девушку находят представители местного племени и забирают в свою общину. Дине придется приспосабливаться к порядкам племени, которые мало чем отличаются от первобытных, прежде, чем она сможет вернуться домой.