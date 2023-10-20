Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко снялся в драме "Чужая"
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел новый драматический фильм "Чужая" с Анной Слю и Артемом Ткаченко. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.
По сюжету успешная девушка из Москвы Дина (Слю) попадает в страшную авиакатастрофу в тайге и чудом остается в живых. Девушку находят представители местного племени и забирают в свою общину. Дине придется приспосабливаться к порядкам племени, которые мало чем отличаются от первобытных, прежде, чем она сможет вернуться домой.
Фильм основан на киноповести Инги Оболдиной "Мот Нэ". Часть съемок проходила в национальном парке Ленские Столбы в Якутии, а представители племени разговаривают на вымышленном языке, который специально для проекта разработал лингвист Антон Киров.
Режиссером "Чужой"выступил Алексей Луканев("Мояжизнь", "Кулагины"). В каст вошли Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы"), Ньургун Бэчигэн ("Тыгын Дархан"), Зоя Багынанова ("Нет Бога, кроме меня"), Евгений Коряковский ("Немцы"), Георгий Бессонов ("Перевал Дятлова") и другие.