"Она уже не маленькая девочка". Мороз покажет дочери откровенный сериал со своим участием
Актриса Дарья Мороз дебютировала в качестве режиссера и сняла сериал «Секс... до и после». Интересно, что эту картину для взрослых она решила показать и своей 13-летней дочери.
Рожденная от режиссера Константина Богомолова - второго мужа Дарьи Мороз - дочь Анна учится в немецкой школе при посольстве Германии в России, занимается в детской музыкальной школе, увлекается теннисом.
- Я покажу дочери запиканную версию сериала, где не будет матов, - заверила Дарья. - Хотя она девушка очень взрослая, осознанная. И я ей много рассказывала про съемочный процесс, брала и на площадку...
В картине достаточно откровенных сцен. Но Мороз это обстоятельство не смущает.
- Подростки сегодня видят довольно разный контент, и если у ребенка здоровая психика, если родители адекватно с ним обсуждают такого рода кино, то проблем нет. В конце концов, должна же дочь когда-то про это узнать. А она уже не маленькая девочка. И в нашем варианте - тонком, ироничном, интеллигентном - узнавать про отношения, мне кажется, очень классно.
Рассказала Мороз и про то, что сама вкладывает в понятие женской сексуальности, чему учит и дочь.
- Это энергия, ум, деликатность, юмор плюс легкое кокетство.