"Она уже не маленькая девочка". Мороз покажет дочери откровенный сериал со своим участием

- Подростки сегодня видят довольно разный контент, и если у ребенка здоровая психика, если родители адекватно с ним обсуждают такого рода кино, то проблем нет. В конце концов, должна же дочь когда-то про это узнать. А она уже не маленькая девочка. И в нашем варианте - тонком, ироничном, интеллигентном - узнавать про отношения, мне кажется, очень классно.