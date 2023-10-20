Соавтор «Шерлока» экранизирует «Номер 249» Артура Конан Дойла
По информации издания Deadline, один из сценаристов сериала «Шерлок» (Sherlock) Марк Гэтисс займётся адаптацией рассказа Артура Конан Дойла «Номер 249». Это будет полноценный фильм.
Главную роль в нём сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Вместе с ним в ленте появится актёр Фредди Фокс, известный по сериал «Медленные лошади».
«Номер 249» — мистический рассказ Артура Конан Дойла, в котором речь идёт о трёх студентах, живших в 1884 году в колледже Оксфордского университета. Студенты сталкиваются с необъяснимыми мистическими вещами после того, как один из них открывает саркофаг с мумией.
Этот проект станет частью ежегодных спецэпизодов Марка Гэтисса, которые он создаёт специально для BBC.
Премьера «Номера 249» состоится в новогодние праздники.