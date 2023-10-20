"Синистер" оказался самым страшным фильмом ужасов по версии ученых

Ученые в рамках специального проекта Science of Scare (англ. "Искусство страха") вычислили, какой фильм ужасов объективно является самым страшным. Результаты исследования опубликовало издание MoneySuperMarket. В исследовании участвовало 250 добровольцев, которым показывали фильмы ужасов. К испытуемым был подключен датчик сердцебиения. "Чем выше пульс, тем, значит, быстрее фильм разгоняет кровь в наших зрителях, а это значит, что растут возбуждение и страх как составные части инстинкта "бей или беги", - объясняют авторы проекта. Самый высокий пульс у людей возникал во время просмотра "Синистера" режиссера Скотта Дерриксона. По сюжету, писатель поселяется в доме со страшным прошлым и находит видеозаписи, приоткрывающие тайну произошедшего. Сам он и его близкие после этого также оказываются в опасности. На второй строчке расположился "Астрал: Онлайн" Роба Сэвиджа, на третьей — "Паранормальные явления. Скинамаринк". Также в топ вошли фильмы "Астрал", "Заклятие", "Реинкарнация", "Улыбка", "Шесть демонов Эмили Роуз", "ООО "Дом Ада", "Два, три, демон, приди!", "Спуск", "Заклятие 2", "Оно" (2014) и др. Накануне критики впервые похвалили фильм ужасов серии "Пила".