"Сначала я испугалась". Юлия Пересильд рассказала о новом фильме

Художественно-документальный фильм "Императрицы" выйдет во всех кинотеатрах страны 26 октября. В Москве в пятницу, 20 октября, состоялся показ картины для СМИ, а затем пресс-конференция в специально оборудованном новом пресс-центре кинотеатра "Октябрь".

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Вечером состоится большая премьера масштабного проекта. Помимо уже названных создателей картины ее представят продюсеры Тина Канделаки, Иван Голомовзюк, Борис Ханчалян, Вадим Верещагин, Ольга Гнездилова, актеры Ксения Утехина, Анна Уколова, Евгений Шварц, Оливье Сиу и другие члены съемочной группы.

Лента создана в рамках цикла исторических проектов "Русь" о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма "Петр I. Последний царь и первый император", который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.