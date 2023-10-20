Кустурица рассказал о своем первом фильме на русском языке
Первым фильмом сербского режиссера Эмира Кустурицы на русском языке станет современная адаптация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».
После него режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр», рассказал Кустурица, передает ТАСС.
По словам режиссера, сначала он планировал снять фильм в Сербии, но все-таки решил сделать это в России. «Сценарий я уже закончил, все, что мне надо, – хорошие актеры и актрисы в России и снять фильм», – сказал Кустурица.
В качестве одной из локаций для съемок он может рассмотреть Краснодарский край, где его привлекает солнечный климат.