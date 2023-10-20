Кристофер Нолан сам не верит в невероятный успех «Оппенгеймера»

На прошлой неделе режиссер биографического триллера «Оппенгеймер» Кристофер Нолан дал новое интервью. В ходе разговора постановщик признался, что сам не верит в невероятный успех фильма.

© Чемпионат.com

Напомним, лента стала одной из самых кассовых в 2023 году, заработав более $ 942 млн. Бóльшая часть критиков и зрителей остались в восторге от картины.

Видео доступно на YouTube-канале The Graduate Center, CUNY. Права на видео принадлежат The Graduate Center, CUNY.

Каждый раз, когда фильм добивается успеха, которого не ждали, это воодушевляет Голливуд и воодушевляет кинематографистов.