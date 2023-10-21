Стал известен победитель шоу «Голос. Уже не дети»

Завершился музыкальный конкурс «Голос. Уже не дети», который показывали по Первому каналу. В финале победу одержала участница команды певца Егора Крида 19-летняя Вероника Сыромля.

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Девушка родом из Севастополя, она была участницей пятого сезона шоу и дошла до финала, выступая в команде исполнительницы Пелагии, однако тогда не смогла выиграть. Вероника участвовала в разнообразных всероссийских фестивалях. После школы она поступила в Московский государственный институт культуры.

Шоу «Голос. Уже не дети» стартовало в начале сентября. В его рамках принимали участие победители, финалисты и участники предыдущих десяти сезонов шоу «Голос. Дети». Участниками стали молодые люди и дети в возрасте от 10 до 24 лет. Судьями были исполнители Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид.

30 сентября сообщалось, что Аделия Загребина и дочь певца Сергея Трофимова Елизавета встретились в поединках в рамках девятого сезона шоу «Голос. Дети». Их наставник Егор Крид сделал сложный выбор, который немногие приняли.