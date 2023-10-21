В Москве стартовали съемки многосерийного детектива «Маня и Груня»

Съемки многосерийного детектива «Маня и Груня», который будут показывать на телеканале «Россия», начались в Москве. Перед этим съемочная группа работала в Нижнем Новгороде.

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Об этоv изданию FMB.RU сообщила пресс-служба кинокомпании «Стелла», которая занимается производством ленты.

Актриса Екатерина Копанова сыграет в ленте майора Следственного комитета Марину Пичугину. Близкие люди называют ее просто Маня. Пичугина переезжает из Москвы в Савельевск, где хочет найти своего отца, так как выросла в местном детдоме, а отца считала погибшим.

Для главной героини переезд также является возможностью забыть несчастную любовь, но получается не очень хорошо. Плюс, сослуживцы воспринимают ее в штыки, считая, что женщина просто не может быть старшим следователем. Помимо этого девушке на голову сваливается огромная и своенравная овчарка Груня.