В Москве стартовали съемки многосерийного детектива «Маня и Груня»
Съемки многосерийного детектива «Маня и Груня», который будут показывать на телеканале «Россия», начались в Москве. Перед этим съемочная группа работала в Нижнем Новгороде.
Об этоv изданию FMB.RU сообщила пресс-служба кинокомпании «Стелла», которая занимается производством ленты.
Актриса Екатерина Копанова сыграет в ленте майора Следственного комитета Марину Пичугину. Близкие люди называют ее просто Маня. Пичугина переезжает из Москвы в Савельевск, где хочет найти своего отца, так как выросла в местном детдоме, а отца считала погибшим.
Для главной героини переезд также является возможностью забыть несчастную любовь, но получается не очень хорошо. Плюс, сослуживцы воспринимают ее в штыки, считая, что женщина просто не может быть старшим следователем. Помимо этого девушке на голову сваливается огромная и своенравная овчарка Груня.
Режиссер-постановщик картины Кирилл Седухин рассказал, что наделил героиню естественностью и природной женственностью, так как именно это нравится мужчинам. По его словам, Маня напоминает советских героинь, например, Тосю из фильма «Девчата» (0+).
Помимо Екатерины Копановой в детективе снимаются такие известные российские актеры и актрисы, как Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Дмитрий Блохин, Владимир Зайцев, Ася Домская, Александр Половцев, Наталья Батрак и другие знаменитости.