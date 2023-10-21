Почему смотреть новую «Пилу 10» — настоящая пытка?

В сети вышла «Пила 10» — юбилейный выпуск пыточной кинофраншизы, в котором на экраны возвращается инженер-изувер Джон Крамер в бессменном исполнении Тобина Белла. «Лента.ру» рассказывает о том, как севший в режиссерское кресло монтажер первой части Кевин Гротерт спас популярный сериал от угасания и заработал симпатии как критиков, так и зрителей.

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Строгий старик Джон Крамер (Тобин Белл), также известный как Конструктор, умирает от рака мозга. Стадия терминальная, жить осталось несколько месяцев, терапия не помогла. Но случайная встреча с товарищем из группы поддержки умирающих обещает надежду. Крамер отправляется в Мексику, чтобы проверить на себе экспериментальное лечение, которое предлагает доктор Пендерсон (Сюнневе Макоди Лунд) из Норвегии. Очнувшись после операции, Джон благостно проходит реабилитацию, но вернувшись поблагодарить спасителей, обнаруживает, что подпольная больница оказалась подделкой. Далеко злодеям (среди которых, помимо Пендерсон, уборщица, хирург, медсестра и анестезиолог) не уйти, а мозг Крамера все еще способен на изобретение изощренных пыточных приспособлений. Для помощи в реализации плана мести он призывает верную помощницу Аманду, находит подходящий ангар, записывает на диктофон инструкции и, напялив маску свиньи, по одному похищает обидчиков.

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Главный пыточный киноаттракцион современности, франшиза «Пила» в последнее время переживала явный упадок. Оригинальные седьмая и восьмая части, где Конструктор появлялся только во флешбэках, получались вялыми, позапрошлогодняя «Спираль» с Крисом Рока оказалась и вовсе из рук вон. Попытка превратить «Пилу» в финчеровский триллер (каким во многом была, напомним, самая первая часть) с треском провалилась, так что продюсеры решились на последний оставшийся сильный ход. Действие юбилейной десятой части разворачивается между событиями первой и второй серий (для такого кино есть специальный термин «мидквел»). Постановкой заведовал монтажер первого фильма Кевин Гротерт, сценарий написали Пит Голдфингер и Джош Столберг, работавшие над предыдущими двумя сериями и, среди прочего, над дилогией «Пираньи 3D». Ну а восьмидесятилетний Тобин Белл не просто вернулся к роли Конструктора, а стал буквально центральным действующим лицом. При поддержке проверенной напарницы Аманды в исполнении Шоуни Смит, конечно.

Под влиянием этого решения несколько изменилась тональность. Это больше не нравоучительное пыточное порно, а история о мести умирающего, к которому зритель нет-нет да и проникнется чем-то вроде сочувствия

К этому располагает первый акт, где есть лишь единственный людоедский эпизод, разворачивающийся в сознании героя. Зато, заметим, попавший на постеры как один из наиболее эффектных. Кроме вытягивания глаз из человека при помощи вакуумных трубок, будут предложены трепанация черепа, отпиливание конечностей, поджаривание, дробление суставов и другие понятные фанатам сериала игры.

Спокойно смотреть на все это членовредительство нормальный человек, конечно, не в состоянии. Так что по ходу действия зрителю, привыкшему досматривать кино до конца, придется спасаться метафорами и ассоциациями. Кроме размышлений о природе добра и зла (для абстрактных банальностей «Пила» слишком конкретна), россияне постарше могут вспомнить, например, фильм Юрия Кары «Воры в законе». В одной сцен этой картины Амаяк Акопян расправлялся с собственным закованным в наручники запястьем при помощи именно что пилы. Кстати, заслуженный советский факир Амаяк Арутюнович — безусловно, лучшая кандидатура на роль Конструктора в возможном российском ремейке «Пилы». Перенос франшизы на отечественную почву — это вообще отличная мысль. Главное — придумать русскому маньяку достаточно убедительную философскую мотивацию. Возможно, с таким заказом мог бы справиться закаленный на «Чикатило» и «Жизни по вызову» Сарик Андреасян.

С чисто технической точки зрения «Пила 10» это абсолютная «бэха», фильм для видеопроката. Цветовая гамма норовит уйти во что-то охряное, монтаж не вносит ясность в сюжет, а прежде всего удерживает внимание при помощи парадоксально аритмичных решений

То же касается и убедительности характеров. К тем, кто всерьез рассуждает о мотивация Крамера и Аманды, лучше быть повнимательнее. Более того, никакая достоверность и эмпатия здесь совершенно не нужны: драматургический расклад это не более чем правила игры, которые можно только принять, а вот понять проблематично. За рубежом желающих поиграть с Крамером оказалось предостаточно: при бюджете в 13 миллионов долларов фильм собрал в прокате больше семидесяти. Вполне вероятно, что одиннадцатый фильм уже в разработке.

Однако, учитывая стилистику, смотреть такое кино лучше всего на видеокассете в кругу более или менее случайных единомышленников. Соответственно, и со стороны создателей это не только издевательство, но и акт доверия по отношению к верной аудитории. Готовы ли вы сопереживать умирающему маньяку-садисту? Готовы впустить в себя его людоедскую дидактику? Считаете ли вы его и себя после этого истинными гуманистами, противостоящими лицемерной морали современного общества? Все эти вопросы расположены на пути следования сюжета таким образом, чтобы не потеряться за потоками крови и отпиленными конечностями.