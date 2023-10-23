В Netflix приступили к съемкам сериала о Сенне

В свое время мы рассказывали о том, что в Netflix намерены взяться за сериал о жизни и карьере Айртона Сенны, а роль великого бразильского гонщика доверено сыграть его соотечественнику Габриелу Леоне. Вчера пресс-служба Netflix поделилась информацией о том, что на этой неделе съёмки сериала уже начались в Бразилии, и что актёрский состав полностью сформирован.

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Съёмки проходят в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, но некоторые сцены снимались также в Аргентине и Уругвае, после чего съёмочная группа переместится в Великобританию, куда молодой Сенна перебрался в начале 80-х, чтобы продолжить карьеру.