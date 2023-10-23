Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — на уникальных фото со съемок «Титаника»

На этой неделе компания Henry Aldridge & Son of Devizes выставила на продажу ранее неопубликованные фотографии со съемок фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Снимки были сделаны в 1996 году в мексиканском городе Росарито.

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Коллекцию фото оценили в 1500 фунтов стерлингов (~ 174 тыс. рублей). На них изображены различные декорации и молодые исполнители главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Наравне с «Бен-Гуром» (1959) и «Властелином колец: Возвращение короля» (2003) «Титаник» удерживает рекорд по количеству полученных наград на церемонии «Оскар» — все перечисленные фильмы завоевали по 11 статуэток.

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Отметим, что недавно нейросеть показала счастливые концовки культовых фильмов и сериалов — «Титаник» тоже попал в подборку.