Названа причина увольнения Маши Распутиной из шоу «Суперстар»
«Неопра, блин!»: певицу Распутину в «Суперстар» заменят Королевой из-за скандалов.
Певицу Машу Распутину убрали из состава жюри нового сезона шоу «Суперстар» из-за частых скандалов. Причину увольнения 59-летней артистки из проекта сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».
По данным канала, Распутину заменят певицей Наташей Королевой, потому что в прошлом сезоне жесткие комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандальную реакцию. К примеру, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Асти «деградированной публикой».
Накануне Распутина заявила в шоу «Ты не поверишь!», что никогда не увеличит себе грудь. Распутина уверила, что при таких операциях всегда травмируется молочная железа, так как импланты подшивают к ней. Звезда назвала подобное вмешательство «ужасным».
Певица сообщила, что ложилась под нож пластического хирурга один раз после рождения дочери. Артистка избавилась от второго подбородка, возникшего после изменения гормонального фона.