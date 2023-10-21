Названа причина увольнения Маши Распутиной из шоу «Суперстар»

«Неопра, блин!»: певицу Распутину в «Суперстар» заменят Королевой из-за скандалов.

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Певицу Машу Распутину убрали из состава жюри нового сезона шоу «Суперстар» из-за частых скандалов. Причину увольнения 59-летней артистки из проекта сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

По данным канала, Распутину заменят певицей Наташей Королевой, потому что в прошлом сезоне жесткие комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандальную реакцию. К примеру, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Асти «деградированной публикой».

Накануне Распутина заявила в шоу «Ты не поверишь!», что никогда не увеличит себе грудь. Распутина уверила, что при таких операциях всегда травмируется молочная железа, так как импланты подшивают к ней. Звезда назвала подобное вмешательство «ужасным».