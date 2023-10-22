«Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо стартовали с $ 9,4 млн в США

20 октября состоялась мировая премьера фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо. В США новая картина режиссёра Мартина Скорсезе стартовала с $ 9,4 млн.

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Аналитики предрекают, что за первые выходные лента соберёт кассу в размере $ 23-28 млн. К сожалению, в российском прокате фильм не вышел.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.