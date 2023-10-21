«Дэдпул 3» может не выйти в мае 2024 года — на замену придет фильм о другом герое

«Дэдпул 3» может не выйти в мае 2024 года, как предполагалось ранее. На замену долгожданному фильму придет картина о другом именитом герое Marvel.

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По словам представителей зарубежного издания Deadline, Marvel и Disney все-таки сдвинут премьеру «Дэдпула 3». Работу над картиной не успеют завершить в срок, даже если забастовка гильдии актеров завершится в кратчайшие сроки.

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Фильм может поменяться датами с новой частью «Капитана Америки», выход которого запланирован на 26 июля 2024 года. Съемки картины «Капитан Америка: Дивный новый мир» уже закончены.

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