Исследователи определили самую страшную сцену из всех фильмов ужасов

Команда исследователей определила самую пугающую сцену из фильмов ужасов, пишет Daily Mail.

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Чтобы это определить ученые поставили эксперимент: они надели на 250 зрителей пульсометры. Когда человек пугался, его сердце билось чаще.

Проанализировав результаты испытаний, исследователи назвали фильм «Синистер» самым ужасающим ужастиков всех времен, а самая страшная сцена оказалась в фильме «Астрал».