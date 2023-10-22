Трогательную тсылку на фильм «Черная пантера» нашли в Marvel’s Spider-Man 2

В Marvel’s Spider-Man 2 нашли трогательную отсылку на фильм «Черная пантера»
В Marvel’s Spider-Man 2 нашли трогательную отсылку на фильм «Черная пантера». Она связана с культовым жестом «Ваканда навсегда». В сиквеле игры про Человека-паука обнаружили трогательную отсылку на фильм «Черная пантера» киновселенной Marvel.
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Если найти в городе посольство Ваканды и подойти к нему, то главный герой игры покажет культовый жест «Ваканда навсегда».
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Первая часть «Черной пантеры» вышла в 2018 году и получила высокие оценки от кинокритиков и простых зрителей. Главную роль в фильме исполнил Чедвик Боузман, который в 2020 году скончался от рака толстой кишки.