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В Marvel’s Spider-Man 2 нашли трогательную отсылку на фильм «Черная пантера»

В Marvel’s Spider-Man 2 нашли трогательную отсылку на фильм «Черная пантера». Она связана с культовым жестом «Ваканда навсегда». В сиквеле игры про Человека-паука обнаружили трогательную отсылку на фильм «Черная пантера» киновселенной Marvel.

Трогательную тсылку на фильм «Черная пантера» нашли в Marvel’s Spider-Man 2
© Cq.ru
Cq.ru

Если найти в городе посольство Ваканды и подойти к нему, то главный герой игры покажет культовый жест «Ваканда навсегда».

Cq.ru

Первая часть «Черной пантеры» вышла в 2018 году и получила высокие оценки от кинокритиков и простых зрителей. Главную роль в фильме исполнил Чедвик Боузман, который в 2020 году скончался от рака толстой кишки.