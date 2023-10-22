«Никаких скидок и блата»: Кристина Асмус о пробах в новом сериале

Кристина Асмус, в отличие от многих звезд нашей эстрады, не держит подробности своей личной жизни за семью замками. Артистка с удовольствием дает интервью, рассказывая чуть ли не собственные тайны, а также активно ведет страницу соцсети. В недавнем выпуске шоу «Прослушка» Варечка из Интернов разоткровенничалась, рассказав подробности о пробах в новом сериале.

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Кристина сыграла экстравагантную и очень необычную роль в сериале «Райцентр». Несмотря на то, что создатели киноленты позиционировали ее как комедия-детектив, картина получилась довольно жесткой и порой даже страшной. Для экс-жены Гарика Харламова образ главной героини был не совсем присущ. Милка – бывшая первая красавица класса, блондинка с химией в стиле нулевых, мини юбка и каблуки. Но то, как подходила Асмус к каждой сцене, явно говорит зрителю, что актриса очень готовилась к съемкам и дорожила этой ролью.