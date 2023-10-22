"Секс: до и после" и новая часть "Миссия невыполнима". Что посмотреть дома?

Почти "Настоящий детектив" с Бенисио Дель Торо, много секса в мини-сериале Дарьи Мороз, новые трюки Тома Круза и приключения российских хакеров. Украшаем осенние вечера хорошим кино.

© Омск Здесь

Том Круз бросает вызов искусственному интеллекту в продолжении франшизы "Миссия невыполнима". Бенисио Дель Торо расследует убийство в нуарном детективе (Джастин Тимберлейк под подозрением). Герои дебютного мини-сериала Дарьи Мороз изучают мир до и после секса. А четвёрка российских хакеров втягивается в невероятные приключения, работая на правительственные спецслужбы. Блокбастер, атмосферный нуар и два интересных российских сериала - в новом выпуске рубрики #КиноЗдесь.

Видео дня

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" (16+)

Скриншот из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", 2023 год, производство Paramount Pictures, Skydance Productions и TC Productions, режиссёр Кристофер Маккуорри

Режиссёр: Кристофер Маккуорри

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 163 минуты

О чём фильм. Сюжеты "Чёрного зеркала" (сериал об опасности технологий) - это не какое-то отдалённое будущее, а УЖЕ наша реальность. Возьмём, к примеру, искусственный интеллект. Он развивается, умнеет, прогрессирует, и как долго мы сможем его контролировать - вопрос дискуссионный. Героям седьмой части "Миссия невыполнима" приходится вступить в ожесточённое сопротивление с электронной системой Entity. Главный герой - Итан Хант - должен остановить других шпионов, охотящихся за ключом к разбушевавшемуся ИИ. Конечно, будут и прыжки с парашютом, и эффектные "рукопашки", и много-много пушек.

Что интересного. Продолжение культовой франшизы (вышла уже чедьмая часть) со всемогущим Томом Крузом и по совместительству один из самых впечатляющих экшенов года. Неплохо для начала? С кем только не сражался Итан Хант: со спецслужбами, вирусами, террористами, преступниками разных мастей. Не секрет, что ради "Миссии" Том Круз сам (без каскадёров!) выполняет большинство трюков. Он уже взбирался на гору с минимумом страховки, научился управлять вертолётом (и висеть с него вниз головой), задерживал дыхание на шесть минут, летел снаружи самолёта на скорости 150 км в час и делал много-много чего ещё. Для новой части Круз спрыгнул на мотоцикле со скалы (без страховки!).

Кому не понравится. Тем, кому не интересны (даже высокобюджетные) боевики с перестрелками, погонями и этим вот всем.

"Рептилии" (16+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 134 минуты

О чём фильм. Новое дело детектива Тома Николса окутано тайной. Риэлтор Саммер Элсуик жестоко убита, а обвинить в произошедшем можно как минимум троих: парня девушки (Джастин Тимберлейк), бывшего мужа и подозрительного мужчину, который всё время крутится где-то рядом. Расплетая запутанный клубок из противоречий, детектив столкнётся с неожиданными открытиями в своей собственной жизни.

Что интересного. Нуарный триллер по гнетущей атмосфере и шарму напоминает "Настоящего детектива" (18+), только вместо Макконахи солирует Бенисио Дель Торо. Фильм стал дебютом американского клипмейкера Гранта Сингера, успевшего поработать над документалками про Шона Мендеса и The Weeknd.

Кому не понравится. Тем, кто не любит ну о-очень медленное повествование. Фильмы, в которые просто надо погрузиться, принять правила игры и никуда не торопиться.

"Секс. До и после" (18+)

Режиссёр: Дарья Мороз

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 14 серий по 15 минут

О чём сериал. О сексе можно говорить очень и очень много, чем и занимаются герои мини-сериала. Что подводит людей к близости и как складывается жизнь после неё? В нескольких новеллах герои проекта ищут ответы на щекотливые и самые неудобные вопросы: стыд, обман, убеждения и комплексы, которые мешают жить, близость и инвалидность, феминизм. И не переоценивается ли секс в целом?

Что интересного. У нас тоже может быть своё "Сексуальное просвещение" (18+), только среди бумеров (как забавно подметили в рецензии "Кинопоиска"). Дебютный сериал актрисы Дарьи Мороз собрал целый букет из российских звёзд разной величины: Анна Снаткина, Гоша Куценко, Павел Чинарёв, Ян Цапник, Марина Александрова и многие другие.

Кому не понравится. Тем, кто не готов раскрепощаться и размышлять над щекотливыми темами.