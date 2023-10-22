Нейросеть предложила альтернативные концовки знаменитых фильмов

Такое кино вы еще не видели. Один из турецких интернет-пользователей с помощью нейросети придумал альтернативные концовки знаменитых фильмов, сообщает «МИР 24».

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Так, хозяин Хатико не умирает, а значит, собаке незачем ждать его много лет на вокзале. Герой Леонардо Ди Каприо из «Титаника» не замерз в холодной воде. Ему нашлось место на шлюпке рядом с любимой.

Не погиб на арене «Колизея» гладиатор Рассела Кроу – он вернулся к жене и сыну, которые также живы и здоровы.