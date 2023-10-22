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Объявлен топ-60 лучших фантастических фильмов 21 века

Издание IndieWire составило топ-60 лучших научно-фантастических фильмов 21 века. В составлении списка приняли участие западные кинокритики — они не учитывали супергероику и такие популярные франшизы, как «Звездные войны», «Звездный путь» и «Чужой».«Все везде и сразу», «Дюна», «Донни Дарко».

Объявлен топ-60 лучших фантастических фильмов 21 века
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Многие в Сети отметили спорность рейтинга, хотя к лидеру списка — «Дитя человеческому» — вопросов не возникает ни у кого.

Топ-60 лучших научно-фантастических фильмов 21 века по версии IndieWire:

Фильмы и сериалы, Безопасность не гарантируется, Паприка, Исходный код, ВАЛЛ·И, Дитя человеческое, Побудь в моей шкуре, Помутнение, Искусственный разум, Пекло, Особое мнение, Идиократия, Чужие на районе, Дюна, Вечное сияние чистого разума, Связь, Грань будущего, Связи, Нет, Аннигиляция, Планета обезьян: Революция, Добыча, Прибытие, Меланхолия, Кловерфилд, 10, Чужой, Другая Земля, Начало, Фонтан, Звёздный путь, Армагеддец, Мир будущего, Из машины, Паранормальное, Безумный Макс: Дорога ярости, Бегущий по лезвию 2049, Она