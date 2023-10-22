Объявлен топ-60 лучших фантастических фильмов 21 века

Издание IndieWire составило топ-60 лучших научно-фантастических фильмов 21 века. В составлении списка приняли участие западные кинокритики — они не учитывали супергероику и такие популярные франшизы, как «Звездные войны», «Звездный путь» и «Чужой».«Все везде и сразу», «Дюна», «Донни Дарко».