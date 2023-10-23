Работу над новым фильмом про Джеймса Бонда все еще не начали

Недавно Барбара Брокколи, продюсер фильмов про Джеймса Бонда, пообщалась с журналистом издания The Guardian. В ходе диалога она заявила, что команда ещё не начинала работу над новой картиной про знаменитого английского шпиона.

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По словам Брокколи, будущая лента должна будет подчеркнуть перемены, произошедшие в мире за последние 20 лет. Также она отметила, что её коллегам предстоит долгий путь, прежде чем Джеймса Бонда переосмыслят для следующего фильма.