Думает о завершении карьеры: Масляков-младший рассказал о состоянии отца

Известный и бессменный на протяжении многих лет ведущий КВН Александр Масляков в этом году отпразднует 82 год своей жизни. В июле прошлого года он объявил, что пока отходит от стойки ведущего на юмористическом шоу и думает о завершении карьеры. Из-за этого заявления публика напустила массу слухов, которые семья мэтра КВН никак не опровергла, но и не подтвердила.

© Кадр из шоу "КВН"

Известно, что Александр Васильевич в 2022 году перенес ковид. Заболевание отрицательно сказалось на здоровье немолодого организма, поэтому, чтобы восстановить силы и иммунитет, Маслякову-старшему пришлось временно прервать работу ведущим. В его отсутствие стойку на сцене занимали бывшие участники КВН – Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и другие. Чуть больше года назад артист появился на 1\4 финала Высшей лиги и опять пропал.