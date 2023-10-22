Закончены съемки фильма «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко

В Новороссийске завершились съемки военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов». В главной роли – Игорь Петренко , сообщает пресс-служба телеканала «Россия». Биографическая картина рассказывает о Николае Кузнецове , самом молодом в истории нашей страны народном комиссаре, возглавившем Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником - главнокомандующим флотом Германии Эрихом Рёдером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Не всем такая смелость по нраву, но разногласия с Верховной Ставкой не мешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе.