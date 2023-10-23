Начались съемки приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой

Алена Михайлова играет в проекте сразу две роли — двух сестер близняшек. В съемках также участвовали Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов и японские артисты. Съемками сериала на стыке экшна, боевика и любовной драмы с визуальными элементами аниме занимаются режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, который также работает над «Амурой» как оператор – постановщик.