Начались съемки приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой
Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания 1-2-3 Production объявляют о начале съемок приключенческой экшн-драмы с элементами комикса «Амура» — масштабного международного проекта с внушительной географией съемок.
Картина из семи эпизодов поведает о приключениях в Японии русской девушки Ани, бойца ММА из Владивостока. Ей предстоит спасти свою сестру-близнеца из сексуального рабства, сразиться с японскими мафиозными кланами, проявляя чудеса выносливости и свои лучшие бойцовские качества.
Алена Михайлова играет в проекте сразу две роли — двух сестер близняшек. В съемках также участвовали Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов и японские артисты. Съемками сериала на стыке экшна, боевика и любовной драмы с визуальными элементами аниме занимаются режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, который также работает над «Амурой» как оператор – постановщик.