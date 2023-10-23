$95.91-1.40101.43-1.20

Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»

Сегодня на ТНТ стартует десятый и финальный сезон «Реальных пацанов», который расскажет о том, как Коля поедет в деревню Наумовка, чтобы посмотреть на свою жизнь с другой стороны и восстановить отношения с Лерой.

Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»
© Чемпионат.com

Для вашего удобства мы приготовили расписание выхода всех серий десятого сезона шоу.

Эпизод и дата выхода

  • 1-я серия - 23 октября
  • 2-я серия - 23 октября
  • 3-я серия - 24 октября
  • 4-я серия - 24 октября
  • 5-я серия - 25 октября
  • 6-я серия - 25 октября
  • 7-я серия - 26 октября
  • 8-я серия - 26 октября

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некого оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало ещё в 2010 году.

Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости