Расписание выхода серий десятого и последнего сезона «Реальных пацанов»
Сегодня на ТНТ стартует десятый и финальный сезон «Реальных пацанов», который расскажет о том, как Коля поедет в деревню Наумовка, чтобы посмотреть на свою жизнь с другой стороны и восстановить отношения с Лерой.
Для вашего удобства мы приготовили расписание выхода всех серий десятого сезона шоу.
Эпизод и дата выхода
- 1-я серия - 23 октября
- 2-я серия - 23 октября
- 3-я серия - 24 октября
- 4-я серия - 24 октября
- 5-я серия - 25 октября
- 6-я серия - 25 октября
- 7-я серия - 26 октября
- 8-я серия - 26 октября
«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некого оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало ещё в 2010 году.
Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие.
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