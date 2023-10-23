Начались съемки многосерийного фильма "Куколка"
В Санкт-Петербурге приступили к съемкам многосерийного фильма “Куколка”. Это исторический проект. На экранах воссоздадут 1911 год.
В центре событий выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская, которую играет Анастасия Уколова. Она возвращается в небольшой провинциальный городок. Саша мечтает стать архитектором, а родители хотят побустрее удачно выдать дочку замуж. В общем, в фильме ожидаются интриги, убийства и даже террористический гипноз.
Елена Валюшкина играет мать главной героини. Актриса призналась, что от проекта она пребывает в некотором шоке.
“Каждая локация, каждый съемочный день – это что-то потрясающее. Пару дней назад снимали в «Талионе» – у него такая история! Сначала там был временный Зимний дворец Елизаветы Петровны, затем оттуда шли заговорщики душить Павла Первого, потом его купили братья Елисеевы… Ходить, трогать все эти стены, которые так много всего повидали, это что-то невероятное. Сниматься в таких интерьерах, в таких костюмах – это же счастье!”, – говорит актриса.
Действительно, в этот раз создатели картины не поскупились на декорации и локации. Снимают в Петропавловской крепости, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, «Крестах», Петергофе, Усадьбе Знаменка и даже в психиатрической больнице №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Фото: пресс-служба телеканала «Россия».