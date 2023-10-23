Начались съемки многосерийного фильма "Куколка"

“Каждая локация, каждый съемочный день – это что-то потрясающее. Пару дней назад снимали в «Талионе» – у него такая история! Сначала там был временный Зимний дворец Елизаветы Петровны, затем оттуда шли заговорщики душить Павла Первого, потом его купили братья Елисеевы… Ходить, трогать все эти стены, которые так много всего повидали, это что-то невероятное. Сниматься в таких интерьерах, в таких костюмах – это же счастье!”, – говорит актриса.