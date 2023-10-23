Названы фильмы-претенденты на  премию "Золотой орел"

Двадцать вторая церемония вручения кинопремии "Золотой орёл" пройдёт 26 января 2024 года на "Мосфильме". Уже составлен лонг-лист премии.

В категории "Лучший телесериал" - 20 проектов: "Акушер", "Аутсайдер", "Бизон: Дело манекенщицы", "Всё как у людей. Продолжение", "Всем по 50", "Горько-солёное море любви", "Дама с собачкой", "Доктор Краснов", "Друг на час", "Катюша", "Кафе "Куба", "Лимитчицы", "Лихорадка", "Между нами глубокое море", "Операция "Престол", "Первокурсницы", "СССР", "Трейдер", "Шаляпин", "Шпион".