Названы фильмы-претенденты на премию "Золотой орел"
Двадцать вторая церемония вручения кинопремии "Золотой орёл" пройдёт 26 января 2024 года на "Мосфильме". Уже составлен лонг-лист премии.
На звание лучшего игрового фильма претендуют следующие картины (их целых 38): "14+. Продолжение", "1993", "Ада", "Бери да помни", "Бешенство", "Большие змеи Улли-Кале", "Времена года", "Вызов", "Голова-жестянка", "Единица Монтевидео", "За Палыча!", "Императрицы", "Кентавр", "Клипмейкеры", "Край надломленной Луны", "Медея", "Мира", "Наводнение", "Не хороните меня без Ивана", "Небесная команда", "Нюрнберг", "Отпуск в октябре", "Плотник", "По щучьему велению", "Повелитель ветра", "Поехавшая", "Помилование", "Праведник", "Русский крест", "Снегирь", "Страсти по Матвею", "Тайное влечение", "Туман", "У людей так бывает", "Хитровка. Знак четырёх", "Чебурашка", "Чувства Анны", "Чук и Гек. Большое приключение".
В категории "Лучший телесериал" - 20 проектов: "Акушер", "Аутсайдер", "Бизон: Дело манекенщицы", "Всё как у людей. Продолжение", "Всем по 50", "Горько-солёное море любви", "Дама с собачкой", "Доктор Краснов", "Друг на час", "Катюша", "Кафе "Куба", "Лимитчицы", "Лихорадка", "Между нами глубокое море", "Операция "Престол", "Первокурсницы", "СССР", "Трейдер", "Шаляпин", "Шпион".
Онлайн-проектов в списке - 28: "13 клиническая", "Актрисы", "Балет", "Бэби-тур", "Библиотекарь", "Дело о пропавшей деревне", "Жить жизнь", "За полчаса до весны", "Комплекс Бога", "Король и шут", "Кошка", "Крутая перемена", "Лада Голд", "Мастодонт", "Мёрзлая земля", "Открытый брак", "Очевидное-невероятное", "Плейлист волонтёра", "Райцентр", "Раневская", "Сансара", "Секс. До и после", "Сны Алисы", "Трепачи", "Ухожу красиво", "Фандорин. Азазель", "Фишер", "Чёрное облако".