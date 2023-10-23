Кино о важном: как снимали фильм о потерянных памятниках Москвы

Документальные фильмы способны пролить свет на важные проблемы общества, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными или недооцененными. Они сохраняют коллективную память, позволяя будущим поколениям извлекать уроки из прошлого.

В 2024 году на экраны выйдет документальный фильм «Москва, которую мы потеряли».

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У каждого человека есть хобби. Увлечение которое делает жизнь яркой и насыщенной. В моем случае с самого раннего детства, моими увлечениями были история и кино. Я никогда не учил историю, я ею увлекался.

История помогает нам понять и осмыслить настоящее. Она предоставляет из себя информацию о различных событиях, которые сформировали мир, каким мы его знаем сегодня.

История позволяет нам учиться как на успехах, так и на неудачах наших предков, помогая нам избегать повторения подобных ошибок и применять более эффективные подходы. Она помогает нам понять наши корни, происхождение и культурное наследие.

История обеспечивает связь с предыдущими поколениями, их борьбой, достижениями и вкладом.

Часто во время своих прогулок по городу, я сравниваю у себя в голове как изменилось место где я в данный момент нахожусь за долгое время.

Daily Moscow

В 2020 году я начал активно изучать дореволюционную Москву. При этом на протяжении долгого времени, меня не покидала идея создания собственного фильма.

Меня всегда привлекала способность фильмов переносить зрителя в разные миры, вызывать эмоции и исследовать разнообразные точки зрения. И в какой-то момент я понял, что хочу чтобы как можно больше людей знали о прошлом Москвы. С учетом того, что за небольшое время Москва «пережила» две революции, Гражданскую войну и глобальную реконструкцию.

Кино — это сложный вид искусства, который в одиночку сделать сложно. Именно поэтому я решил обратился за помощью к своим друзьям.

Так в проекте фильма появился Виктор Колосов, который изъявил желание стать вторым продюсером фильма и оператор Ярослав Спирин.

Изначально при написании сценария, я планировал уложиться в хронометраж 30-45 минут. Но позже концепция изменилась, и короткометражный фильм превратился в фильм на 1 час 30 минут.

Процесс сбора материала для сценария напоминал настоящее детективное расследование. Были изучены различные источники, чтобы подарить зрителю пищу для размышлений, рассказывая о всех спорных моментах.

Я хотел снять не просто фильм, о потерянных достопримечательностях Москвы. Я хотел показать как жил и развивался город.

В фильме зритель сможет увидеть и узнать много знаковых мест большинство из которых сейчас уже нет. Фильм охватывает кратко различные временные периоды Москвы с 1917 года по 1941 год. Этот фильм послание нашему и будущему поколению, которое должно научить людей ценить свое культурное наследие.

Закупив необходимое оборудование для съемки на собственные денежные средства и определившись с локациями мы приступили к съемкам.

Изначально мы отсняли «живые» сцены на локациях в течение двух месяцев. В январе 2022 года началось создание сцен с компьютерной графикой, дубляж и монтаж фильма.

При монтаже возникли определенные проблемы, к примеру были сложности с поиском документальных кадров дореволюционной Москвы и их реставрацией.

Более того, за почти два года работы я долгое время экспериментировал с цветокоррекцией фильма, было шесть версий фильма с кардинально разной цветокоррекцией.

Также менялся сам монтаж — изначально планировалось создать документальный фильм с «классической» подачей, однако со временем было принято решение отойти от этой идеи и поэкспериментировать с подачей.

На этом этапе очень сильно помогли друзья, которые выступали рецензентами, а именно Михаил Бесчастнов имеющий образование по направлению «Медиакоммуникации» и Тимофеев Тимофей..