Главные фильмы октября

Октябрь — очередной удачный месяц для кинолюбителей, ведь хорошие фильмы крутят не только на стриминге, но и в кинотеатрах. Подходящая новинка найдётся для фанатов самых разных жанров — от комедий до напряжённых триллеров.

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Что сегодня можно посмотреть в кино и что будет в ближайшее время?

Видео дня

«Планета Максимус»

Дата выхода: 19 октября.

В главных ролях: Александр Петров, Екатерина Чаннова.

Жанр: драма.

Изначально «Планета Максимус» была представлением, где Александр Петров рассказывал о любви, мечте и трагедиях. Теперь шоу экранизировали — при этом об элементах театра и поэзии не забыли.

«Дух Байкала»

Дата выхода: 19 октября.

В главных ролях: Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев и другие.

Жанр: приключения, драма.

Драма о мальчике, который потерял мать. Чтобы отвлечь юнца от горя, отец везёт его на Байкал. Увы, из-за пурги герои теряются и пытаются найти дорогу домой. Неприятностей будет много, но не переживайте: природа закалит характер путников, а дух Байкала никогда не оставит их в одиночестве.

«Лесси — лохматый детектив»

Дата выхода: 19 октября.

В главных ролях: Нико Маришка, Анна Люсия Гуалано, Пелле Стакен и другие.

Жанр: семейный, приключения.

Оценка на «Кинопоиске»: нет оценок.

Оценка на IMDb: 6.4 (100 оценок).

Уже второй фильм про Лесси: оригинал вышел в 2020 году, получил хорошие оценки и окупился. Теперь собака возвращается и ведёт расследование. Всё же таинственные злодеи похищают домашних животных, но скоро поплатятся за свои преступления.

«Телохранитель на фрилансе»

Дата выхода: 19 октября.

В главных ролях: Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив и другие.

Жанр: боевик, комедия.

Оценка на «Кинопоиске»: 6.0 (500 оценок).

Оценка на IMDb: 5.2 (300 оценок).

Непритязательный боевик, где герой Джона Сины везёт журналистку на интервью с тираном. Всё начинается оптимистично, но затем перерастает в побоище, где улицы горят, дома взрываются, а враги погибают толпами. Сюжет и экшен банальные, но смотреть кино не стыдно.

«Анатомия падения»

Дата выхода: 19 октября.

В главных ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер и другие.

Жанр: триллер, драма.

Оценка на «Кинопоиске»: 7.5 (1 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 7.9 (5 тыс. оценок).

Фильм рассказывает о писательнице Сандре, которая пережила смерть мужа. Проблем и так много, а даму ещё и в убийстве обвиняют. Единственный, кто может доказать непричастность Сандры — слепой мальчик. Но как добыть улики, если юнец присутствовал при трагедии, но ничего не видел? Необычное расследование порождает много удивительных ситуаций и сильно интригует.

«Вася не в себе»

Дата выхода: 12 октября.

В главных ролях: Павел Прилучный, Чингиз Кадыров, Ольга Кузьмина и другие.

Жанр: комедия, фантастика.

Оценка на «Кинопоиске»: 6.1 (3 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 8.9 (200 оценок)

Лёгкая комедия с Павлом Прилучным («Мажор») в главной роли. Актёр играет успешного бизнесмена, который недолюбливает приезжих. Вот только после аварии он оказывается в теле стереотипного гастарбайтера. Герой сделает всё, чтобы вернуть прежнюю жизнь и в процессе поймёт: внутренний мир важнее национальности и внешности.

«Смешарики снимают кино»

Дата выхода: 12 октября. В главных ролях: Сергей Мардарь, Светлана Письмиченко, Владимир Постников и другие. Жанр: мультфильм, приключения. Оценка на «Кинопоиске»: 7.2 (2 тыс. оценок).

«Смешарики» — редкий мультфильм, который и детей увлечёт, и взрослых рассмешит. В этот раз Ёжик, Крош и Бараш покоряют большой экран. Они решили снять фильм с элементами триллера, боевика, фэнтези и даже мюзикла. Что у них получится? Это неважно, ведь процесс точно будет веселым.

«Школа магических зверей. Тайна подземелья»

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Лилит Джули Джона и другие.

Жанр: фэнтези.

Фэнтези, рассчитанное на фанатов «Гарри Поттера». В сюжете фигурируют магическая школа, юные волшебники, загадочное помещение под землёй и злодей, который вот-вот всех ошарашит. Если знаете о Хогвартсе всё и жаждете чего-то нового, обратите внимание на «Школу магических зверей».

«Проклятие монахини 2»

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид и другие.

Жанр: ужасы.

Оценка на «Кинопоиске»: 6.0 (8 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 5.7 (35 тыс. оценок).

Хоррор во вселенной «Заклятия», где герои сталкиваются с одним из самых жутких демонов всех времён. Дело в том, что тварь принимает облик монахини, доводит всех до нервного срыва и жестоко расправляется с жертвами. Если любите жанр, пропускать новинку не стоит.

«Создатель»

Дата выхода: 12 октября.

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Мэделин Юна Войлс, Джемма Чан и другие.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Оценка на «Кинопоиске»: 6.7 (2 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 7.1 (42 тыс. оценок).

Один из лучших фантастических фильмов последних лет, где сочетаются идеи «Терминатора» и The Last of Us. Сюжет рассказывает о войне людей и роботов. Конфликт кажется однозначным лишь на первый взгляд — на деле история запутанная. Отдельно фильм стоит похвалить за графику: она роскошная, несмотря на скромный для жанра бюджет.

«Дурные деньги»

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Пол Дано, Ник Офферман, Себастиан Стэн и другие.

Жанр: биография, комедия, драма.

Оценка на «Кинопоиске»: 7.3 (2 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 7.1 (8 тыс. оценок).

Пару лет назад пользователи Reddit объединились против инвесторов с Уолл-стрит, которые ставили на закрытие магазинов GameStop. Тогда обычные геймеры взвинтили акции компании и чуть не обанкротили зазнавшихся бизнесменов. Об этой истории и рассказывают в «Дурных деньгах» — причём действующих лиц играют звёзды вроде Пола Дано и Ника Оффермана.

«Повелитель ветра»

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.

Жанр: драма, приключения, биография.

Оценка на «Кинопоиске»: 7.3 (9 тыс. оценок).

Оценка на IMDb: 5.6 (28 оценок).

Биографический фильм о Фёдоре Конюхове, который решил взмыть в небо на воздушном шаре и обогнуть Землю. Героя ждут ужасные погодные условия и проблемы с транспортом — всё это не раз поставит жизнь под угрозу. Впрочем, у путешественника есть главное: сила духа и вера.