Состоялась премьера комедии «Однажды в Абхазии»

Состоялась премьера комедийного сериала «Однажды в Абхазии», главную роль в котором сыграл звезда шоу «Однажды в России» Теймураз Тания, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сюжет истории разворачивается в Абхазии, где в МЧС работает простой сотрудники Теймураз. После гибели старшего брата он вынужден расплачиваться по его долгам, поэтому живет теперь вместе со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи.

© Кадр из сериала

Но на этом злоключения семьи не заканчиваются – приходит новость, что местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы в шахту, в которой трагически погиб дедушка Теймураза, и тело родственника до сих пор там покоится. Попытки достучаться до власти не имеют успеха. В итоге, чтобы добиться справедливости, герой принимает решение самому баллотироваться на пост президента республики.

Кстати, Теймураз Тания сам родом из Абхазии, в интервью он отметил, что в съемках фильма принимала участие практически вся страна.

«Были задействованы все наши связи: от крестьян до высших государственных лиц. Зрителя мы хотим познакомить не с туристической Абхазией, где всегда светит жаркое солнце, где раскидываются высокие горы и теплое, ласковое море. А с другой Абхазией: где кипят страсти родоплеменных взаимоотношений, где бушуют политические баталии», – рассказал актер.