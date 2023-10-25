Вышел трейлер пятого сезона "Фарго"
Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Фарго". Его девиз - "Когда похищение - это не похищение, и что если твоя жена - не твоя?"
Премьера состоится 21 ноября на Hulu. В ролях: Джуно Темпл, Сэм Спруэлл, Джон Хэмм, Рича Шукла, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис.
В пятом сезоне шоу события будут происходить в 2019 году. Домохозяйка Дороти на протяжении десяти эпизодов будет спасать семью от темного прошлого и повышенного интереса шерифа с необычным пирсингом.