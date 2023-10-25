Эйдельштейн и Борисов сыграли в новом фильме Шона Бэйкера

"Создание независимого фильма - дело нелегкое, сколько бы их ни было за плечами! Мне очень повезло, что я получил ресурсы и поддержку для бескомпромиссного воплощения своего замысла. Я с нетерпением жду следующего года, чтобы поделиться этим с кинозрителями по всему миру", - признался Бэйкер.