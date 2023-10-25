"Рад, что мы не выпустили его". Финчер – о сиквеле "Войны миров Z"
Недавно культовый режиссёр Дэвид Финчер дал интервью изданию GQ. В ходе разговора постановщик рассказал, что его сиквел «Войны миров Z» напоминал бы сериал The Last of Us.
"Он [сиквел] был немного похож на The Last of Us. Я рад, что мы не выпустили то, что делали, поскольку в The Last of Us гораздо больше места для исследования тех же вещей".
Продолжение «Войны миров Z» отменили в 2019 году. Руководители Paramount Pictures не хотели рисковать с фильмом, поэтому выделили больше денег на производство седьмой и восьмой частей «Миссии невыполнима».
Следующий фильм Дэвида Финчера под названием «Убийца» выйдет 10 ноября в стриминговом сервисе Netflix. Картина рассказывает о киллере, который проваливает один из заказов и начинает противостоять своим нанимателям, попутно разочаровываясь в жестоком ремесле.