На фестивале представят рекордное число снятых в Заполярье фильмов

Рекордное количество работ (более 10%) конкурсной программы кинофестиваля "Северный характер" представлены картинами, снятыми в Мурманской области. Рост популярности Заполярья в качестве съемочной площадки связан с созданием регионального Центра поддержки кинопроизводства, организацией туров по выбору локаций и запуском системы рибейтов, сообщила ТАСС директор "Северного характера" и руководитель регионального Центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.

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В 2020 году в Заполярье созданы кинокомиссия и Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам информационную и организационную поддержку, а также принят закон о кинорибейтах (возврате части средств, потраченных на производство картин), которые могут покрыть до 30% от затрат на производство. В 2023 году сумма, выделенная на рибейты, составила 15 млн рублей.

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"В этом году на XV международном фестивале "Северный характер" в конкурсную программу из 72 работ попали сразу 9, снятых в Мурманской области. Такого количества конкурсных картин, где в качестве локаций выбран наш регион, еще не было. Причем в конкурсе участвуют фильмы высокого качества, снятые в том числе большими федеральными компаниями", - сказала Солдатова.

Она пояснила, что с 2020 года с созданием Центра поддержки кинопроизводства, введением системы кинорибейтов и организацией для съемочных групп локейшн-туров рост количества фильмов, снятых на территории Мурманской области, составил 25%. В 2023 году кинопроизводители снимут либо приступят к съемкам 25 картин.

Конкурсная программа фестиваля

Солдатова рассказала, что заявленных на участие в "Северном характере" работ, снятых в Заполярье, было намного больше девяти. Часть фильмов, которые снимались в Мурманской области, попали во внеконкурсный показ, а за награды сразятся картины, представленные в различных номинациях.

Два документальных фильма: "Последний теплоход" - о путешествии по северным деревням Баренцева и Белого морей на последнем морском теплоходе в России. "На границе" - о памятнике героям-подводникам Северного флота в пограничном поселке за полярным кругом. Два сериала: "Баренцево море" и "Заполярный вальс", уже показанных по федеральным каналам и полюбившихся зрителям.

Четыре полнометражных фильма: "Туман" - о путешествии кинооператора и метеоролога на труднодоступную северную метеостанцию для расследования исчезновения со станции семейной пары. "Снегирь" - о суровых буднях северных рыбаков. "Свет" - о столкновении со своим прошлым на пороге 60-летия и "Год рождения" - о взрослом мечтателе, который никак не может отказаться от нелепых фантазий. А также короткометражная комедия - "Титан", где кадровые вопросы решаются с помощью мухобойки.

О фестивале

XV международный фестиваль "Северный характер" пройдет с 13 по 19 ноября в Мурманске, темой фестиваля выбрано притяжение Севера. Более 70 фильмов, вошедших в конкурсную программу, рассказывают, как Север привлекает, удерживает уникальной природой, смелыми и открытыми людьми. Итоги фестиваля подведет международное жюри, председателем которого станет советский, российский и туркменский киноактер, кинорежиссер и сценарист Мурад Алиев. Помимо российских участников, в жюри будут кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.