В Москве прошла премьера фильма "Край надломленной луны"

В прокат фильм выйдет 2 ноября. Это первая полнометражная работа Самошиной. Сценарий написала Наталья Мещанинова ("Снегирь", "Аритмия", сериалы "Школа", "Алиса не может ждать"). По сюжету одна из главных героинь картины - 14-летняя Соня в исполнении Марии Лобановой - неожиданно узнает, что ее мать (Виктория Толстоганова) много лет не рассказывала о смерти отца. Не в силах простить такое предательство, девушка сбегает из дома. На самом деле, отец жив, но мать не хочет, чтобы Соня общалась с ним и пыталась его искать. Помочь решить проблемы героини Толстогановой приезжать ее старшая дочь Саша. Но оказывается, что у нее проблем не меньше, в том числе в отношениях с матерью.