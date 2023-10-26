В Москве прошла премьера фильма "Край надломленной луны"
Премьера картины Светланы Самошиной "Край надломленной луны" состоялась в московском кинотеатре "Художественный". Ранее она стала обладателем "Серебряного святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.
В прокат фильм выйдет 2 ноября. Это первая полнометражная работа Самошиной. Сценарий написала Наталья Мещанинова ("Снегирь", "Аритмия", сериалы "Школа", "Алиса не может ждать"). По сюжету одна из главных героинь картины - 14-летняя Соня в исполнении Марии Лобановой - неожиданно узнает, что ее мать (Виктория Толстоганова) много лет не рассказывала о смерти отца. Не в силах простить такое предательство, девушка сбегает из дома. На самом деле, отец жив, но мать не хочет, чтобы Соня общалась с ним и пыталась его искать. Помочь решить проблемы героини Толстогановой приезжать ее старшая дочь Саша. Но оказывается, что у нее проблем не меньше, в том числе в отношениях с матерью.
"Сегодня в зале мои родители. Пожалуй, вы знаете все, за что я вам благодарна, но публично хочу сказать, что это большое счастье, когда с родителями можно советоваться и разговаривать. Думаю, это самое главное в отношениях между родителями и детьми", - сказала режиссер со сцены.
По мнению одного из продюсеров картины Андрея Новикова, фильм был отмечен сразу на нескольких кинофестивалях благодаря тому, что ее создавали талантливые женщины.
"Фильм получился, и у меня есть гипотеза, почему - нас автор сценария - девушка, режиссер - девушка, оператор - девушка, главные роли - тоже женские. Возможно, в этом секрет", - сказал он.