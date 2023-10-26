«Рик и Морти». Что сериал приготовил миллионам поклонников в этот раз

На Adult Swim начал выходить седьмой сезон «Рика и Морти», главного мультсериального хита второй половины 2010-х. Проект Дэна Хармона («Сообщество») и Джастина Ройланда (отстраненного от работы из-за обвинений в бытовом насилии) стал для зумеров тем же, чем был «Южный парк» для миллениалов, а «Симпсоны» — для поколения X. Как шоу обрело популярность и почему фанаты принялись хоронить его раньше времени, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Дебютировавший в конце 2013 года «Рик и Морти» был не самым очевидным претендентом на главный мультсериальный хит десятилетия. Рожденные из сатиры на «Назад в будущее» приключения циничного социопата-террориста Рика и его безвольного внука Морти занимали, казалось, довольно узкую для телевизионного прайм-тайма нишу черного юмора.

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Однако со временем вокруг мультсериала сформировалась целая армия поклонников, к коим себя, помимо прочих, причислял даже рэпер Канье Уэст

Невероятную популярность проекта доказывает уже то, как он умудрился вернуть в меню «Макдональдса» сычуаньский соус силой одной-единственной серии и катапультировал в топы чартов композицию двадцатилетней давности For the Damaged Coda группы Blonde Redhead.

Автором оригинальной идеи в 2006 году выступил Ройланд с наспех сделанным скетчем «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти» на гонзо-фестивале короткометражек Хармона. Когда телеканал Adult Swim предложил автору «Сообщества» создать собственный мультсериал, тот решил объединиться с Ройландом, развив его сатирический набросок до полноценного анимационного проекта.

«Рик и Морти» за семь сезонов завоевал огромное количество наград, включая две премии «Эмми»

Мультсериал быстро ушел в мейнстрим и превратился во франшизу: оброс масштабными линейками различного мерча, получил комиксную адаптацию, залетел в индустрию видеоигр и даже запустил в производство несколько еще не вышедших спин-оффов. В Adult Swim были настолько уверены в детище Хармона и Ройланда, что в 2018-м заказали у них сразу 70 новых эпизодов — то есть, заключили контракт на много лет вперед. Всего на данный момент запланировано десять сезонов мультсериала.

За почти десятилетие с момента релиза критики не раз хоронили «Рика и Морти», реагируя на любые изменения в формате или канве повествования. Однако большинство некрологов оказались преждевременными: несмотря на турбулентность, которую сериал испытывал где-то с третьего сезона, в новых сериях «Рик и Морти» чувствует себя увереннее, чем когда-либо.

Хотя проект Ройланда и Хармона сразу заявлял о себе как об антимейнстриме — это был чересчур провокационный, наполненный нигилистическими идеями сериал с крайне абьюзивными отношениями главных персонажей в качестве формирующего сюжет стержня, — именно социопатичный гений-алкоголик Рик и вывел его на широкую аудиторию.

Рик, главный (как в плане сюжета, так и в рамках иерархии его дуэта с внуком Морти) персонаж мультсериала — саркастичный, познавший жизнь изобретатель-террорист, который, помимо прочего, еще и самое умное существо во Вселенной. Его мало чем можно удивить, и он страдает от демонов из прошлого (Рик использует в качестве коронной фразы выкрик «Вабба-лабба-даб-даб», который, как выясняется в одном из поздних эпизодов, в переводе с инопланетного языка означает: «Я в ужасных страданиях. Пожалуйста, помогите мне!»). Если к чему у этого одиозного ученого и есть пристрастие, так это к выпивке и космическим наркотикам. Словом, Рик собрал в себе все качества для того, чтобы стать крайне симпатичным антигероем, а для кого-то и образцом для подражания.

С 2010-х в индустрии сериалов сформировался тренд на подобных уникальных и проблемных персонажей, представленных, к примеру, в «Докторе Хаусе», «Декстере» и «Шерлоке». В мире анимации его главным апологетом стал «Конь БоДжек». «Рик и Морти» тоже оказался ярким представителем этого тренда — и, как и «Конь БоДжек», в конечном итоге столкнулся с проблемой чересчур симпатичного антигероя, асоциальные идеи которого находят искренних последователей. Для Хармона это стало болезненным открытием: в интервью он открыто признавался в неприязни к токсичной прослойке фанатов, которые, помимо прочего, в 2017-м устроили онлайн-травлю женской части сценарной группы.

Я ненавижу этих людей. Это ****** отстой.

Дэн Хармон

Чересчур популярный антигерой обернулся наименьшей из проблем, с которыми шоураннеру пришлось столкнуться в работе над своим хитом. Главным вызовом для него стал сам формат «Рика и Морти». В то время как публика требовала серьезной, проработанной драмы, которая разворачивалась бы на протяжении целых сезонов, Хармон жаждал делать незатейливый развлекательный проект по структуре ситкома, самой емкой характеристикой которого можно назвать ставшую мемом фразу Рика:

Вошли и вышли, приключение на 20 минут

В борьбе с давлением собственной аудитории Хармону в итоге пришлось прийти к компромиссу: новые сезоны «Рика и Морти», по его словам, должны сочетать в себе как исключительно развлекательные серии, так и более сложные эпизоды, построенные на токсичной семейной динамике.

Шоу успело пережить и большой скандал, из-за которого был уволен его второй создатель. В январе 2023-го бывшая возлюбленная Джастина Ройланда подала на него в суд, обвинив в нанесении телесных повреждений и ограничении свободы. Ройланд отверг обвинения — и они впоследствии были сняты: прокуратура отказалась возбуждать дело «из-за отсутствия достаточных доказательств». Однако после того, как скандал стал публичным, многие коллеги Ройланда рассказали о его непристойном поведении в студии.

После обвинений в адрес шоураннера Adult Swim разорвал с ним контракт. Уход Ройланда, впрочем, вроде бы не должен сильно повлиять на работу сценаристов: по словам близких к сериалу источников, после третьего сезона автор идеи сам отстранился от работы над новыми эпизодами, однако продолжал озвучивать заглавных героев. В свежем сезоне Рик заговорил голосом актера Йена Кардони, Морти — Гарри Белдена.

Седьмой сезон «Рика и Морти» насчитывает пока только два вышедших эпизода из запланированных десяти. Они представляют собой те самые классические приключения длиной в 20 минут — как и прежде, испещренные мозгодробительными научно-фантастическими концепциями, выходящими далеко за границы абсурда шутками и полюбившимися многим отсылками на культовые блокбастеры вроде «Чужого».

Хармон, прекрасно понимая, что в его руках — массовый хит целого поколения, каким когда-то стали «Симпсоны», «Гриффины», «Царь горы», «Футурама», «Американский папаша» и «Южный парк», явно намерен продлить его жизнь настолько, насколько это возможно. Но какой бы ни была дальнейшая судьба мультсериала, седьмой сезон все еще выполняет свою главную, развлекательную функцию. А большего от «Рика и Морти», который на протяжении всего своего существования убеждал зрителей в бессмысленности и абсурдности бытия, провозглашая эпоху обреченного цинизма, требовать было бы самонадеянно.