Вспоминаем все части «Заклятия» — от худшей к лучшей

Киновселенная «Заклятия» — самая успешная хоррор-франшиза современности: отдельные части регулярно возникают в списках наистрашнейших ужастиков, а суммарные сборы серии превышают $2 млрд, при том что на производство всех фильмов потратили почти в десять раз меньше. Недавно цикл пополнился очередным спин-оффом «Проклятие монахини 2», далее планируется еще как минимум одно продолжение «Заклятие 4: Последние обряды», параллельно идет работа над сериалом-сиквелом. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков составил список всех официальных картин во вселенной «Заклятия» — и расположил их от худшей к лучшей.

8. «Проклятие Аннабель» («Annabelle»), 2014, реж. Джон Р. Леонетти

Первый спин-офф «Заклятия» вышел на экраны уже через год после премьеры оригинального фильма — и оказался наименее удачной главой франшизы (во всяком случае, из числа официально признанных; по некоторым признакам к ней можно отнести еще пару лент, но о них в другой раз). Злом тут служит «одержимая» кукла Аннабель, представленная в прологе «Заклятия», а объектом ее террора оказывается молодая мать Миа (по забавному совпадению сыгранная актрисой по имени Аннабелль Уоллис, звездой «Острых козырьков»). Ленту определенно красит ретро-эстетика (действие разворачивается в Калифорнии конца 1960-х), но происходящее в изрядной степени губят вялый темп и жадный на события сюжет.

7. «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» («Annabelle: Creation»), 2017, реж. Дэвид Ф. Сандберг

Снимать приквел «Проклятия Аннабель», где рассказывается история возникновения «одержимой» куклы, доверили Дэвиду Ф. Сандбергу — постановщику нашумевшего хоррора «И гаснет свет…». С этим выбором создатели франшизы Джеймс Ван и Питер Сафран не прогадали: во второй «Аннабель» Сандберг не полагается на одни джамп-скеры, чем грешил его предшественник Джон Р. Леонетти в первой части, а уверенно держит гнетущую атмосферу. Которая — не в последнюю очередь из-за места действия (импровизированный сиротский приют в крайне засушливых краях) — рифмуется с «Хребтом дьявола» Гильермо дель Торо, что само по себе большой плюс.

6. «Проклятие монахини 2» («The Nun 2»), 2023, реж. Майкл Чавес

Сиквел «Проклятия монахини», поставленный режиссером третьего «Заклятия» Майклом Чавесом (в франшизу он попал через ее «приемного ребенка» — никудышный хоррор «Проклятие плачущей», где появляется отец Перес из «Проклятия Аннабель»), слегка растерял мощный готический заряд первой части, выделил преступно мало времени на перекочевавший оттуда дуэт Таиссы Фармиги и Йонаса Блоке, а также в целом вышел менее жутким в сравнении с предшественником. Тем не менее эта ветка «Заклятия» в сумме видится более удачной, чем та, что посвящена кукле Аннабель, — пожалуй, в силу того, что сам по себе демон Валак, который почему-то напоминает Мэрилина Мэнсона, выряженного в монашеское, существо куда более устрашающее.

5. «Проклятие монахини» («The Nun»), 2018, реж. Корин Харди

Первое «Проклятие монахини» — тот случай, когда вайб искупает все грехи. Как и в ситуации со второй частью «Аннабель», режиссером здесь выступил постановщик прозвучавшего незадолго до этого ужастика — Корин Харди, автор «Из тьмы» (сейчас кинематографист занимается криминальным сериалом «Банды Лондона»). Эта глава «Заклятия» в полной мере дает развернуться своему самому страшному монстру — демону Валаку, причем не абы где, а в угрюмом румынском монастыре. Также фильм находит вторую по успешности экранную пару франшизы (в обеих, что примечательно, задействованы сестры — Вера и Таисса Фармиги). Итог всего этого — наиболее сильная с коммерческой точки зрения лента хоррор-вселенной ($365 млн сборов).

4. «Проклятие Аннабель 3» («Annabelle Comes Home»), 2019, реж. Гари Доберман

Понимаем: не самый очевидный выбор для «деревянной медали». Вот что мы можем сказать в свое оправдание: в третье «Проклятие Аннабель» очень просто влюбиться, если рассматривать его как «Ужастики» (те, что про книгам Р. Л. Стайна), у которых получилось. Концепция тут в сущности та же: дети по глупости своей выпускают из заточения ораву монстров — и вынуждены собственными силами с ними справляться. В этом свете местный баг становится фичей: это не взрослый хоррор, урезанный до детского, а детский, выкрученный на полную катушку (если вы думаете, что посмотреть со своим тинейджером на Хеллоуин, простите, на Тыквенный Спас, «Проклятие Аннабель 3» более чем подойдет). Кроме того, картина стала в высшей степени элегантным решением давно назревавшего кроссовера: на волю тут выбираются, собственно, обитатели оккультного музея-хранилища главных героев, охотников за привидениями Эда и Лоррейн Уорренов, а противостоит чудищам их дочь Джуди.

3. «Заклятие» («The Conjuring»), 2013, реж. Джеймс Ван

Тройку лидеров открывает фильм, который открыл всю франшизу, — первое «Заклятие». Лента доказала, что Джеймс Ван настоящий волшебник: это уже третья запущенная им хоррор-серия (после «Пилы» и «Астрала»), получившая культовый статус. Еще «Заклятие» подарило нам одну из самых приятных супружеских пар за всю историю кинематографа. Прототипами главных героев послужили реальные исследователи паранормального Эд и Лоррейн Уоррены (самое известное дело пары — «Ужас Амитивилля», сам по себе сложившийся в отдельную франшизу), а на экране их образы воплотили Патрик Уилсон и Вера Фармига. И вот какое дело: за их отношения не переживаешь больше, чем за свои, потому что их отношения идеальны — и переживать за них поводов нет.

2. «Заклятие 3: По воле дьявола» («The Conjuring: The Devil Made Me Do It»), 2021, реж. Майкл Чавес

Не вполне ясно, что именно смогли разглядеть Джеймс Ван и его соавтор Питер Сафран в «Проклятии плачущей», однако взгляд их оказался безошибочен. Третья часть «Заклятия», которую вместо самого Вана поставил автор «Плачущей» Майкл Чавес, заметно выбивается из остальной франшизы. Во-первых, тут чета Уорренов противостоит не привычным демонам и призракам, а наталкивается в ходе своих леденящих душу приключений на кровожадную ведьму. Во-вторых, происходящее дополнительно обернуто в лихой детектив с примесью юридической драмы. Этот не самый очевидный микс порождает совершенно уникальную атмосферу, которой удается переплюнуть не только все спин-оффы, но и, страшно сказать, оригинальный фильм. Не будем валить все на дьявола — этот фильм мы наградили «серебром» по собственной воле.

1. «Заклятие 2» («The Conjuring 2»), 2016, реж. Джеймс Ван