Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится 9 ноября

«После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало - настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих “пацанов”, поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, - ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее - часть нашей истории, и от этого никуда не деться», - отметил актер Сергей Бурунов.



«До “Слова пацана. Кровь на асфальте” я преимущественно играла проблемных подростков, а здесь моя героиня наоборот работает с такими. Мне было интересно понять ее мотивы и подход, как она не сдается при трудностях, а даже вкладывается сильнее и никогда не прибегает к насилию. Сериал в целом о том, что любое действие всегда имеет последствия и что всегда есть выбор, даже если сразу так не кажется. У нас на площадке была невероятная слаженная команда, мы работали как единый механизм с классным капитаном, без этого ничего бы не получилось», - рассказала актриса Анастасия Красовская.



« “Слово пацана. Кровь на асфальте” - это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня», - подчеркнул актер Рузиль Минекаев.