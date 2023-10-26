«Анатомия падения» — напряжённый триллер с великолепной актёрской игрой

И с интригующей завязкой.

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Молодая студентка приходит домой к известной немецкой писательнице Сандре Войтер, чтобы поговорить о её новой книге. Девушки мило общаются, пока муж Войтер не включает на весь дом попсовый рэп. Беседа прерывается, писательница раздражается, а интервью откладывается, поскольку брать его в такой атмосфере становится просто невыносимо.

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В следующей сцене слабовидящий сын супругов Даниэль возвращается с прогулки и натыкается на тело отца. На первый взгляд может показаться очевидным, что глава семейства случайно выпал из окна собственного дома, однако следствие начинает подозревать в убийстве его жену.

«Анатомия падения»: где смотреть?

Фильм «Анатомия падения» официально показывают в российских кинотеатрах. Дата цифрового релиза не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Les Films Pelléas.

Это разговорная драма

На протяжении большей части хронометража герои просто разговаривают. Через диалоги передаются все мысли, чувства и эмоции героев. Тут стоит отдать должное исполнителям главных ролей: Сандре Хюллер, Сванну Арло, Мило Машадо Гранеру и Антуану Рейнартцу. Их игра превращает 20-минутные эпизоды общения в крайне захватывающее зрелище.

За время просмотра отношение к персонажам несколько раз перетекает из одного эмоционального русла в другое. Чем больше узнаёшь подробностей из жизни пары, тем более неоднозначными и «живыми» становятся герои. В один момент Сандра Войтер кажется человеком, который пойдёт за своим любимым хоть на край света, а в другой — тихим домашним тираном, способным довести мужа до самоубийства.

Практически полностью слепой Даниэль неявно становится одним из главных героев ленты. Он, как и зритель, не знал всех ссор, переживаний и проблем между родителями, а их было предостаточно. К примеру, Самуэль был амбициозным писателем, однако ему не хватало уверенности в себе довести до конца хотя бы одно произведение, чего не скажешь о его реализовавшейся на этом поприще супруге.

Вторая часть фильма разворачивается по большей степени в зале суда. Именно там режиссёр Жюстин Трие вытаскивает на всеобщее обозрение самое грязное бельё. Подсудимые слушают запись ссоры Сандры и Самуэля за день до трагедии, которая полнится обсуждением их интимной жизни, обидами и упрёками в сторону друг друга — всё кажется настолько реалистичным, что поневоле съёживаешься в кресле от услышанного.

В этот момент название картины «Анатомия падения» начинает играть новыми смыслами, ведь участники суда разбирают не только обстоятельства смерти мужчины, но и его личную жизнь. Постановщик искусно погружает в психологию семейных отношений как присяжных, так и наблюдателя по ту сторону экрана.

Не суд, а судилище

Бюджет ленты составил всего несколько миллионов евро, поэтому все действия разворачиваются максимум в двух локациях с минимальным количеством действующих лиц. Однако Трие доказывает, что даже за такие деньги можно снять отличное кино, от которого невозможно оторваться до самой последней сцены.

Каждый вынесет из этой истории свой смысл: один задумается о проблемах в своих отношениях, а другой — о сложности и сущности человеческих взаимоотношений. В ходе разбирательства даже самим участникам процесса становится не так важно, каким образом умер муж Сандры. Фокус смещается с вопроса «действительно ли героиня убила супруга?» на моральную оценку самих членов семьи.

Даже друг-адвокат говорит, что ни следствию, ни судье правда не нужна. Писательнице необходимо выстроить для толпы правильный и благочестивый образ, чтобы она вынесла «нужный» вердикт. Поскольку, даже имея на руках все детали пазла, человеку со стороны невозможно составить целостную картину, царящей в доме писательнице атмосферы.

Заслуженный победитель Каннского кинофестиваля

Поначалу картина предстаёт в глазах зрителя как типичный детектив с элементами судебной драмы. На поверку же оказывается, что это лишь ширма и предлог режиссёра Жюстин Трие поговорить о чём-то более важном. «Анатомия падения» — действительно драма, однако исключительно личная, рассказывающая о трагедии в конкретной семье.

Когда нам не хватает информации, чтобы что-то понять, и эта нехватка невыносима, остаётся только принять решение. Понимаешь? Чтобы не сомневаться, иногда приходится просто взять и решить, на чьей ты стороне. Верить надо во что-то одно. И если у тебя два варианта, ты должен выбрать.

Правда, под конец начинаешь ловить себя на мысли, что историю можно было рассказать более лаконично, не растягивая хронометраж до внушительных 150 минут. С драматической точки зрения лента полностью справляется, а героям с лёгкостью веришь. Неудивительно, что в этом году «Золотую пальмовую ветвь» получила именно работа Трие.

«Анатомия падения»: стоит ли смотреть?

Если вы любите напряжённые триллеры, в которых режиссёр оставляет кучу намёков, деталей и простор для интерпретации зрителю, то фильм вам точно понравится.

Понравилось

Блистательная актёрская игра.

Интересная история с запоминающимися героями.

Не спадающая атмосфера напряжённости.

Не понравилось