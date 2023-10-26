Аниматоры из 50 стран мира представят свои работы на фестивале в Ереване

В Ереване открылся XV Международный фестиваль анимационных фильмов «РеАнимания». Свои работы представили аниматоры из 50 стран мира, в том числе из Франции, Ирана, Швейцарии, Канады. Корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян побывала на премьерах.

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Фильм открытия – «Сирена». Это французское полнометражное анимационное кино. Основано на событиях ирано-иракского конфликта. История о том, на что идут люди ради мира.«Я могла рассказать эту историю и при помощи игрового кино, но анимация дает уникальные возможности. Ты можешь показать драматизм при помощи того, что совмещаешь волшебство с реальностью», – сказала режиссер фильма «Сирена» Сепиде Фарси.

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«Я из семьи сирийских армян. Мы постоянно проводили параллели, я понял, что хочу участвовать в создании этого фильма. Мы потратили на него два года, над картиной трудились сотни талантливых специалистов», – отметил дизайнер-постановщик фильма «Сирена» Завен Наджари.

Свои работы представили и армянские анимационные студии. Отечественных работ в программе стало намного больше. Впервые за долгое время.

«Наша задача – популяризировать авторское анимационное кино как отечественное, так и зарубежное. Еще пять лет назад мы получали от силы семь армянских фильмов, из которых приходилось выбирать лучшие. А в этом году у нас только десять короткометражек армянских авторов», – сказал основатель фестиваля «РеАнимания» Вреж Кассуни.

«РеАнимания» – это еще и возможность узнать секреты легендарной студии Диснея. О них рассказывает преподаватель актерского мастерства из США Эд Хукс. На примере фильма «Красный дракон» – о том, как применять сценические знания в анимации.

«Я создаю комиксы. Мне очень интересно узнавать о секретах моих коллег, которые я смогу использовать в работе. Хукс обратил внимание на то, что Ганнибал Лектер не мигает, и это придает драматизм, подстрочно читается, что он не обычный человек, воплощение зла. Такие детали очень важны в нашей работе», – поделился создатель комиксов из Франции Кьен Джон Парк.