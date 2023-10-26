Алексей Герман-младший рассказал в Токио о фильме "Воздух"

Военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух" будет впервые показана в основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля. Киносмотр проходит с 23 октября по 1 ноября. И на нем состоится международная премьера фильма. А в российский прокат фильм выйдет 18 января 2024 года.

© Кадр из фильма "Воздух"

Сегодня с утра на сайте кинофестиваля в Токио появился трейлер фильма. А в три часа по московскому времени в Японии состоялась пресс-конференция, на которой Алексей Герман и Елена Окопная (художник картины) рассказали о фильме.

Кроме режиссера и художника в Токио прилетели три актрисы, сыгравшие главные роли в фильме Елена Лядова, Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. Они наблюдали за ответами Германа и Окопной из зала. Но после брифинга у команды картины брали автографы.